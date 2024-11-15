Роскомнадзор опроверг слухи о восстановлении работы YouTube

Вчера в СМИ распространилась новость о том, что YouTube заработал в прежнем режиме, по крайней мере на мобильных устройствах. Многие ссылались на сервис GlobalCheck — якобы он показывает, что YouTube без проблем запускается у пользователей всех мобильных операторов.

Сегодня эти слухи получили официальное опровержение. «Изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», — указано на сайте подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Как оказалось, GlobalCheck показывает не качество работы того или иного сервиса, а доступность IP-адресов и сайтов.