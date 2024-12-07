Роскомнадзор готовится запретить сразу 8 хостинг-провайдеров
В прицел Роскомнадзора попали сразу восемь зарубежных хостинг-провайдеров. Их список выглядит так:
- Amazon Web Services
- Hetzner Online GmbH
- Ionos Inc
- GoDaddy.com LLC
- HostGator.com LLC
- Kamatera Inc
- Network Solutions LLC
- DigitalOcean LLC
По словам представителя ведомства, перечисленные фирмы не выполняли предъявляемые к ним требования, при этом продолжая оказывать услуги в России. Все это создает риски для сайтов, которые работают на мощностях этих провайдеров, поэтому вполне вероятна их блокировка.
Источник: РБК
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