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Сегодня, 15:30

Роскомнадзор готовится запретить сразу 8 хостинг-провайдеров

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Freepik

В прицел Роскомнадзора попали сразу восемь зарубежных хостинг-провайдеров. Их список выглядит так:

По словам представителя ведомства, перечисленные фирмы не выполняли предъявляемые к ним требования, при этом продолжая оказывать услуги в России. Все это создает риски для сайтов, которые работают на мощностях этих провайдеров, поэтому вполне вероятна их блокировка.

Источник: РБК
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