Роскомнадзор готовится запретить сразу 8 хостинг-провайдеров

В прицел Роскомнадзора попали сразу восемь зарубежных хостинг-провайдеров. Их список выглядит так:

Amazon Web Services

Hetzner Online GmbH

Ionos Inc

GoDaddy.com LLC

HostGator.com LLC

Kamatera Inc

Network Solutions LLC

DigitalOcean LLC Чечню, Дагестан и Ингушетию отключили от интернета

По словам представителя ведомства, перечисленные фирмы не выполняли предъявляемые к ним требования, при этом продолжая оказывать услуги в России. Все это создает риски для сайтов, которые работают на мощностях этих провайдеров, поэтому вполне вероятна их блокировка.