Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 19:05

В X (Musk) Empire нашлась разгадка ребуса дня на 27-28 сентября

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В кликере X Empire появился ответ на ребус дня на 27-28 сентября.

Ребус дня — одна из нескольких активностей, которые помогают быстрее раскрутить виртуального Маска. Он должен быть не ниже 4-го уровня, иначе про аирдроп можно забыть.

Ребус дня в X Empire на 27-28 сентября.

Сегодняшнюю награду можно забрать за слово Capital.

Что такое ребус дня в X Empire

Это слово на английском языке, которое зашифровано с помощью изображений и дополнительных символов. За правильный ответ игрок получает внутриигровую валюту — точное количество монет будет зависеть от того, насколько крут ваш аккаунт. Слово меняется каждый день в 19.00 по мск.

Как ввести ребус дня в X Empire

В стартовом меню приложения вы увидите вкладку «Задачи» — она располагается в нижнем правом углу. Вам откроется список действий. Среди предложенных вариантов нужно найти «Ребус дня».

30 сентября дается последний шанс вложиться в прокачку аккаунта. После этого разработчики начнут подсчитывать количество токенов.

Обложка. В Musk Empire (X Empire) загадали комбо на 27-28 сентября
Читайте также
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости