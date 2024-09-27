В X (Musk) Empire нашлась разгадка ребуса дня на 27-28 сентября
В кликере X Empire появился ответ на ребус дня на 27-28 сентября.
Ребус дня — одна из нескольких активностей, которые помогают быстрее раскрутить виртуального Маска. Он должен быть не ниже 4-го уровня, иначе про аирдроп можно забыть.
Сегодняшнюю награду можно забрать за слово Capital.
Что такое ребус дня в X Empire
Это слово на английском языке, которое зашифровано с помощью изображений и дополнительных символов. За правильный ответ игрок получает внутриигровую валюту — точное количество монет будет зависеть от того, насколько крут ваш аккаунт. Слово меняется каждый день в 19.00 по мск.
Как ввести ребус дня в X Empire
В стартовом меню приложения вы увидите вкладку «Задачи» — она располагается в нижнем правом углу. Вам откроется список действий. Среди предложенных вариантов нужно найти «Ребус дня».
30 сентября дается последний шанс вложиться в прокачку аккаунта. После этого разработчики начнут подсчитывать количество токенов.