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Сегодня, 19:04

В X (Musk) Empire раскрыли ребус дня на 24-25 сентября

Евгения Воскресенская
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В кликере X Empire ребус дня получил обновление на 24-25 сентября 2024 года.

30 сентября майнинг в X Empire подойдет к концу и кликер начнет готовиться к листингу, который назначен на начало следующего месяца. Тем, кто планирует получить максимальную выгоду, стоит использовать оставшиеся 7 дней с умом. Участие в ежедневных активностях поможет лучше подготовиться к листингу.

Ребус дня в X Empire на 24-25 сентября.

Сегодня в поле с ответом вводим слово Whale

Что такое ребус дня в X Empire

Ребус дня — это несложная загадка, в которой слово на английском языке зашифровано с помощью картинок в сочетании с другими знаками. Она напоминает ребусы, которые все мы решали в школе — разве что здесь требуется знание иностранного языка.

Как ввести ребус дня в X Empire

Поле для ввода ребуса можно найти в приложении, выбрав вкладку «Задачи» в крайнем правом углу приложения и открыв «Ребус дня». После успешной активации ваш виртуальный счет в игре пополнится некоторым количеством монет — размер награды будет зависеть от уровня аккаунта.

Обложка. В Musk Empire (X Empire) обновилось комбо на 24-25 сентября
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