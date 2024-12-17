Раскрыты причины, по которым лучше не заряжать iPhone чужим проводом

Эксперты предупреждают об опасностях, которые таятся в чужих зарядных кабелях для iPhone. Оказывается, внутрь ничем не примечательного провода может уместиться немало весьма тонкой электроники.

С ее помощью можно воровать данные и даже управлять устройством. «Общение» такой зарядки со злоумышленником происходит при помощи встроенного Wi-Fi-модуля. Пока не было обнаружено массовых случаев использования этой технологии, но вполне вероятно, что это дело времени.