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Сегодня, 14:57

Раскрыты причины, по которым лучше не заряжать iPhone чужим проводом

Евгения Воскресенская
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Устройство под рентгеном.

Эксперты предупреждают об опасностях, которые таятся в чужих зарядных кабелях для iPhone. Оказывается, внутрь ничем не примечательного провода может уместиться немало весьма тонкой электроники.

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С ее помощью можно воровать данные и даже управлять устройством. «Общение» такой зарядки со злоумышленником происходит при помощи встроенного Wi-Fi-модуля. Пока не было обнаружено массовых случаев использования этой технологии, но вполне вероятно, что это дело времени.

Источник: tomshardware.com
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