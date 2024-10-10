Недешево: за RTX 5090 придется отдать больше 2000 долларов

Проверенный инсайдер Moore's Law Is Dead раскрыл стоимость видеокарт от NVIDIA 5000-й серии. Согласно его прогнозам, за топовую GeForce RTX 5090 с 32 Гб памяти придется отдать кругленькую сумму — от 1999 до 2499 долларов. В пересчете на рубли выходит в районе 200-250 тысяч.

Такая цена делает ее менее доступной, чем некогда RTX 4090 — последняя во время релиза стоила 1599 долларов.

Более простые RTX 5080 с 16 Гб памяти и RTX 5070 с 12 Гб обойдутся в гораздо меньшую сумму. За первую попросят 1199-1499 долларов (примерно 115-145 тысяч рублей), а ценовой диапазон второй пока колеблется в районе 599-699 долларов (около 60-70 тысяч рублей).