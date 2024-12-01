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Сегодня, 19:33

Раскрыта страшная правда об устройствах Apple

Евгения Воскресенская
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Фото https://ru.freepik.com/

Одно из устройств, которыми торгует компания Apple, может нанести серьезный вред вашему здоровью. Не торопитесь продавать свои айфоны: речь идет о пауэрбанке под названием Belkin BoostCharge Pro Magnetic Charging Power Bank — его можно увидеть на официальном сайте компании.

В составе устройства есть бисфенол А — вещество, которое запрещено во многих странах мира и которое может вызвать рак и проблемы с фертильностью.

Кстати, упоминание об этом есть на сайте Apple с пометкой WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) — правда, про рак там деликатно умолчали. Предупреждение помещено на сайт в соответствии с требованиями регулирующих органов штата Калифорния.

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Если держать устройство потными руками, это может привести к проникновению нежеланного вещества в организм, предупредил один из защитников прав потребителей в интернете.

Опасения вызвали и пластиковые чехлы для айфонов — среди них тоже нашлись те, что содержат опасный бисфенол А. Потребители в Америке уже бьют тревогу и требуют ужесточить местное законодательство. Сейчас там достаточно просто наклеить предупреждение о вреде для здоровья — и устройство уже можно продавать.

Belkin BoostCharge Pro Magnetic Charging Power Bank.
Фото apple.com
Источник: Daily Mail
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