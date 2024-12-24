Раскрыта дата анонса Nintendo Switch 2

Китайский инсайдер, успевший зарекомендовать себя в качестве надежного источника, начал в сети обратный отсчет, который завершится 8 января 2025 года. Поскольку этот же источник ранее упоминал о вероятном анонсе Nintendo Switch 2 в январе, пользователи поспешили связать это число с датой презентации новой консоли.

О намеченном на январь анонсе Nintendo Switch 2 говорили и другие инсайдеры, но они называли лишь примерные сроки. Теперь же благодаря китайскому источнику у нас есть конкретная дата, на которую можно ориентироваться.