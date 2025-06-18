Пять новых гаджетов выпустили realme в серии GT7, один из них эксклюзивный

Компания представила три смартфона серии GT 7: GT 7T, GT 7 и GT 7 Dream Edition. А так же наушники Buds Air 7 в двух версиях — обычной и Pro.

Все три новинки получили аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, а также модули камер Sony. GT 7 и GT 7T доступны в цветах «Обсидиан» и «Синий ледник», а GT 7 Dream Edition — только в специальном зеленом цвете.

Официальные цены от realme:

realme GT 7T (12+256 ГБ) — 49 999 рублей

realme GT 7T (12+512 ГБ) — 54 999 рублей

realme GT 7 (12+256 ГБ) — 59 999 рублей

realme GT 7 (12+512 ГБ) — 64 999 рублей

realme GT 7 Dream Edition (16+512 ГБ) — 74 999 рублей