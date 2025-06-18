CyberPRO
Гаджеты
Уведомления
Главная
CyberPRO
Гаджеты

18 июня 2025, 13:09

Пять новых гаджетов выпустили realme в серии GT7, один из них эксклюзивный

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Новый realme GT 7 Dream Edition.
Фото realme

Компания представила три смартфона серии GT 7: GT 7T, GT 7 и GT 7 Dream Edition. А так же наушники Buds Air 7 в двух версиях — обычной и Pro.

Все три новинки получили аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, а также модули камер Sony. GT 7 и GT 7T доступны в цветах «Обсидиан» и «Синий ледник», а GT 7 Dream Edition — только в специальном зеленом цвете.

Официальные цены от realme:

  • realme GT 7T (12+256 ГБ) — 49 999 рублей
  • realme GT 7T (12+512 ГБ) — 54 999 рублей
  • realme GT 7 (12+256 ГБ) — 59 999 рублей
  • realme GT 7 (12+512 ГБ) — 64 999 рублей
  • realme GT 7 Dream Edition (16+512 ГБ) — 74 999 рублей
Другие смартфоны в серии realme GT 7.
Фото realme

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Франция - Испания: форма команд, ключевые игроки, прогнозы
В Батуми отменили концерты «Тату» и Ани Лорак
Ковальчук подтвердил переход Яшкина в «Шанхай», в «Спартак» едет вратарь сборной Казахстана. Главные трансферные новости КХЛ на 14 июля
Президент Бразилии раскритиковал не вернувшихся на родину после ЧМ игроков
Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии после отставки Нагельсманна
Глава NASA указал на пользу российско-американского сотрудничества в космосе
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Steam Deck 2 будет мощнее первой версии, что известно о будущем релизе

Colorful Smart 900 AI выйдет на мировой рынок — это мощный мини-PC

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости