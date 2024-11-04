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Сегодня, 17:30

PS5 Pro получила суммарно 18 ГБ оперативной памяти

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Sony

Незадолго до начала продаж стали известны характеристики PlayStation 5 Pro. Оказалось, что в консоли доступно сразу 18 гигабайтов оперативной памяти — 16 из них (GDDR 6) доступны приложениям, а 2 (DDR5) зарезервированы под работу системы.

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Производительность графического ускорителя должна составить 16,7 терафлопс — заметное улучшение, если сравнивать с 10,28 терафлопс обычной PlayStation 5 или 12 терафлопс основного конкурента в лице Xbox Series S. Кроме того, новинка получит сразу 4 USB-порта (2 формата А и 2 формата С) и поддержку Wi-Fi 7.

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