PS5 Pro получила суммарно 18 ГБ оперативной памяти

Незадолго до начала продаж стали известны характеристики PlayStation 5 Pro. Оказалось, что в консоли доступно сразу 18 гигабайтов оперативной памяти — 16 из них (GDDR 6) доступны приложениям, а 2 (DDR5) зарезервированы под работу системы.

Производительность графического ускорителя должна составить 16,7 терафлопс — заметное улучшение, если сравнивать с 10,28 терафлопс обычной PlayStation 5 или 12 терафлопс основного конкурента в лице Xbox Series S. Кроме того, новинка получит сразу 4 USB-порта (2 формата А и 2 формата С) и поддержку Wi-Fi 7.