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Провайдеры устали от замедления YouTube и отправили жалобу в ФАС

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Ассоциация операторов связи «Ростелесеть» обратилась с жалобой в ФАС. Замедление YouTube происходит неравновмерно, что приводит к дискриминации операторов проводного интернета — такова суть обращения.

Также, по мнению провайдеров, замедление YouTube нелегально, ведь официально площадку никто не запрещал, а проблемы с самым популярным видеохостингом подталкивают многих пользователей к смене оператора. Провайдеры просят ФАС принять меры для устранения нарушения.

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Антимонопольная служба подтвердила получение обращения. У представителей ФАС есть месяц на его рассмотрение, но срок могут продлить еще на два месяца.

Источник: РБК
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