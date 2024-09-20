Провайдеры устали от замедления YouTube и отправили жалобу в ФАС

Ассоциация операторов связи «Ростелесеть» обратилась с жалобой в ФАС. Замедление YouTube происходит неравновмерно, что приводит к дискриминации операторов проводного интернета — такова суть обращения.

Также, по мнению провайдеров, замедление YouTube нелегально, ведь официально площадку никто не запрещал, а проблемы с самым популярным видеохостингом подталкивают многих пользователей к смене оператора. Провайдеры просят ФАС принять меры для устранения нарушения.

Антимонопольная служба подтвердила получение обращения. У представителей ФАС есть месяц на его рассмотрение, но срок могут продлить еще на два месяца.