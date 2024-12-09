Прощай, Telegram? В России заговорили о запрете использовать мессенджеры
Минцифры предложило ограничить использование иностранных мессенджеров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, «знакомый с положениями законопроекта».
О личной переписке можно не беспокоиться: если закон будет принят, ограничения коснутся только сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, служащих Банка России, сотрудников кредитных организаций, а также госслужащих и работников операторов связи.
Все они смогут писать физлицам только после прохождения идентификации в ЕСИА — Единой системе идентификации и аутентификации.
Запрет предлагают ввести с 1 сентября 2026 года. Под ограничения попадают следующие мессенджеры:
• Telegram
• WhatsApp
• Discord
• Microsoft Teams
• Snapchat
• Viber
• WeChat
Источник: Интерфакс
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