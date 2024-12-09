Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 18:08

Прощай, Telegram? В России заговорили о запрете использовать мессенджеры

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото https://ru.freepik.com/

Минцифры предложило ограничить использование иностранных мессенджеров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, «знакомый с положениями законопроекта».

О личной переписке можно не беспокоиться: если закон будет принят, ограничения коснутся только сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, служащих Банка России, сотрудников кредитных организаций, а также госслужащих и работников операторов связи.

Геймеры. Видеокарты от AMD никому не нужны? Россияне отдают предпочтение NVIDIA

Все они смогут писать физлицам только после прохождения идентификации в ЕСИА — Единой системе идентификации и аутентификации.

Запрет предлагают ввести с 1 сентября 2026 года. Под ограничения попадают следующие мессенджеры:

• Telegram
• WhatsApp
• Discord
• Microsoft Teams
• Snapchat
• Viber
• WeChat

Источник: Интерфакс
Читайте также
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Сирийская футбольная ассоциация сменила эмблему в честь победившей оппозиции
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Valve работает над конкурентом PlayStation 5 и Xbox Series

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости