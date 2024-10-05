Процессор, дисплей, камера: что нового будет в iPhone SE 4

Apple заказала OLED-дисплеи у компаний BOE и LG Display — видимо, предназначаться эти поставки будут для iPhone SE 4. Предыдущие модели в линейке SE были оснащены экранами LCD. Это значит, что новое устройство сможет похвастаться лучшей контрастностью и яркостью цветов.

Также iPhone SE 4 будет выглядеть современнее, чем его предшественник — за основу возьмут дизайн 14-го айфона. Экран «вырастет» до 6,1 дюйма, а камера получит 48 Мп. Устройство будет оснащено 8 Гб оперативной памяти и мощным процессором A18, который есть у новейшей модели iPhone.