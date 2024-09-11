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Сегодня, 17:00

Презентация не помогла — интерес к iPhone 16 сравнительно невелик

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

Apple сдает позиции — выход новых устройств больше не привлекает такого же внимания, как раньше. В сентябре Google зафиксировал минимальное количество поисковых запросов, посвященных iPhone 16. Такого показателя не было со времен 2007 года, когда Джобс представил первый «яблочный» смартфон.

iPhone 16. Все анонсы с презентации Apple, или Каким получился iPhone 16

Пик просмотров пришелся на 2013-й, в котором состоялась презентация iPhone 5C и 5S. Несмотря на удручающие поисковые показатели, предзаказы новых айфонов в России выросли в 3 раза, если сравнивать с прошлым годом.

Фото Google Trends
Источник: Известия
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