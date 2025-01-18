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Сегодня, 19:50

Представлена водонепроницаемая клавиатура, которую легко содержать в чистоте

Евгения Воскресенская
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Фото Techpowerup

В рамках выставки CES 2025 компания Martiantec представила клавиатуру с необычным дизайном. У устройства нет привычной нам задней панели — больше не нужно вычищать мусор, который обычно скапливается между клавишами.

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Кроме того, такая клавиатура не боится пролитого чая или кофе. Устройство обладает водонепроницаемостью — чтобы избавиться от грязи, достаточно будет помыть его с помощью воды, не разбирая на части.

Источник: TG-канал VG/Двач
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