Представлена водонепроницаемая клавиатура, которую легко содержать в чистоте

В рамках выставки CES 2025 компания Martiantec представила клавиатуру с необычным дизайном. У устройства нет привычной нам задней панели — больше не нужно вычищать мусор, который обычно скапливается между клавишами.

Кроме того, такая клавиатура не боится пролитого чая или кофе. Устройство обладает водонепроницаемостью — чтобы избавиться от грязи, достаточно будет помыть его с помощью воды, не разбирая на части.