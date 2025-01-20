Появились сравнения NVIDIA RTX 5090 с другими устройствами — размеры поражают

Уже к 2027 году должна быть запущена российская система спутниковой связи «Рассвет» — ее сравнивают с американским Starlink. К этому году предполагается вывести на орбиту 383 спутника — значительная часть компонентов на них будет российского производства.

Для «Рассвета» уже выделили полосы частот радиоэфира. Предполагается, что система начнет полноценную работу в 2030 году — хотя возможно, что это произойдет и раньше.