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Сегодня, 15:10

Появились макеты iPhone 16 и iPhone 16 Pro — базовый смартфон получит новый дизайн камеры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone 16.
Фото Apple

В сети появились макеты грядущих новинок от Apple.

Рендер iPhone 16.
Фото Соцсети

На фотографиях видно, что и на iPhone 16, и на iPhone 16 Pro теперь будет Action Button, которая сейчас есть только на Pro-версиях смартфона. У базовых версий iPhone изменят дизайн камеры.

Рендер iPhone 16.
Фото Соцсети

У смартфонов также появится новая дополнительная кнопка для запуска камеры — она располагается в том же месте, где находится антенна mmWave 5G.

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