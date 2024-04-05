Появились макеты iPhone 16 и iPhone 16 Pro — базовый смартфон получит новый дизайн камеры
В сети появились макеты грядущих новинок от Apple.
Рендер iPhone 16.
Фото Соцсети
На фотографиях видно, что и на iPhone 16, и на iPhone 16 Pro теперь будет Action Button, которая сейчас есть только на Pro-версиях смартфона. У базовых версий iPhone изменят дизайн камеры.
Рендер iPhone 16.
Фото Соцсети
У смартфонов также появится новая дополнительная кнопка для запуска камеры — она располагается в том же месте, где находится антенна mmWave 5G.
Новости