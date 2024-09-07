За базовый iPhone 16 просят в России не менее 150 000 рублей

iPhone 16 анонсируют только через 2 дня, а уже есть данные о ценах на новую линейку смартфонов от Apple в России.

В дни старта продаж за iPhone 16 будут просить не менее 150 000 рублей.

Среднерыночная цена на iPhone 16 в России сейчас такая:

— iPhone 16 на 128 ГБ, от 150 тысяч рублей и выше

— iPhone 16 Pro на 256 ГБ, от 200 тысяч рублей и выше

— iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ, от 230 тысяч рублей и выше

Эксперты советуют не спешить: как обычно, через несколько недель после релиза iPhone 16 цены должны немного упасть. Презентация Apple начнется 9 сентября в 20.00 по мск, где iPhone 16 и будет анонсирован официально.