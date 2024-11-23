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Сегодня, 16:06

Появилась первая машина для «стирки» людей

Евгения Воскресенская
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Японцы придумали машину для ленивых, которая сможет стирать... людей. Впрочем, идея не нова: подобное устройство уже было представлено на Всемирной выставке Японии 1970 года, но тогда не получило массового распространения.

Форма человеческой стиральной машины будущего напоминает шлем. Когда пользователь садится в капсулу, она начинает наполняться водой и включаются датчики, которые отслеживают пульс и другие показатели, — это помогает добиться максимально комфортной температуры.

Обложка. Стирать мелкие вещи теперь проще с новой машиной от Xiaomi

В процессе «стирки» встроенный ИИ будет подбирать успокаивающие визуальные эффекты, чтобы пользователь внутри расслабился. Весь процесс займет 15 минут. По словам разработчика, готовую машину должны представить на суд публики в апреле 2025 года.

Человеческая стиральная машина будущего.
Фото Kazuhito Suwa
Источник: Hi-Tech Mail
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