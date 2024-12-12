Послушали депутатов? Россияне расстаются с почтой Google

В компании VK рассказали о том, что число пользователей почтового домена xmail.ru выросло до 2 миллионов, а за последние 3 месяца рост количества почтовых ящиков составил 30 процентов. Этот домен предназначен для тех, кто хочет «переехать» с Gmail и других иностранных сервисов — это можно сделать со своим старым логином.

Похоже, многие россияне всерьез приняли советы, предостерегающие от использования ресурсов Google.