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Сегодня, 21:56

Послушали депутатов? Россияне расстаются с почтой Google

Евгения Воскресенская
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Фото VK

В компании VK рассказали о том, что число пользователей почтового домена xmail.ru выросло до 2 миллионов, а за последние 3 месяца рост количества почтовых ящиков составил 30 процентов. Этот домен предназначен для тех, кто хочет «переехать» с Gmail и других иностранных сервисов — это можно сделать со своим старым логином.

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Похоже, многие россияне всерьез приняли советы, предостерегающие от использования ресурсов Google.

Источник: ixbt.com
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