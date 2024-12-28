Пора брать: iPhone 16 скинул почти половину своей стоимости в России

Сейчас iPhone 16 можно забрать по очень привлекательной цене. Источник Hi-Tech Mail пишет, что перед Новым годом базовая модель линейки стала стоить примерно на 45% меньше, чем на старте продаж.

Пока что в интернете есть варианты за 75-80 тысяч рублей — как правило, речь идет о заказах из-за рубежа. Для сравнения: прошлогодний iPhone 15 сейчас стоит почти столько же — если цена на новую модель в будущем и упадет, то незначительно.