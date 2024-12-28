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Сегодня, 21:00

Пора брать: iPhone 16 скинул почти половину своей стоимости в России

Евгения Воскресенская
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Фото Официальный сайт Apple

Сейчас iPhone 16 можно забрать по очень привлекательной цене. Источник Hi-Tech Mail пишет, что перед Новым годом базовая модель линейки стала стоить примерно на 45% меньше, чем на старте продаж.

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Пока что в интернете есть варианты за 75-80 тысяч рублей — как правило, речь идет о заказах из-за рубежа. Для сравнения: прошлогодний iPhone 15 сейчас стоит почти столько же — если цена на новую модель в будущем и упадет, то незначительно.

Источник: hi-tech.mail.ru
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