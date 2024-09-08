Пользователи Xbox сообщили о банах за использование VPN

Похоже, Xbox запретила покупку игр из других регионов с помощью VPN — об этом сообщают пользователи разных стран. За обход запрета предусмотрены санкции — аккаунт могут заблокировать, а все купленные товары — отозвать.

Пока что компания Microsoft никак не прокомментировала эту информацию. Однако эти изменения уже внесены в обновленные правила обслуживания и вступят в силу 30 сентября. В конце месяца за каждым аккаунтом будет закреплена определенная страна, и приобрести игры из другого региона получится только после создания учетной записи по месту покупки.

Таким образом Microsoft борется с привычкой некоторых пользователей искать игры по более низким ценам. И стремительно теряет очки в глазах геймеров, ведь многие из них ценили Xbox именно за этот приятный бонус.