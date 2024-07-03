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Сегодня, 20:20

Полмиллиона за айфон — в России открылись предзаказы на iPhone 16 Pro

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Caviar

Известная кастомными версиями iPhone российская компания Caviar открыла предзаказы на iPhone 16 Pro — смартфон, который еще даже не был официально презентован. Удивляет и цена — самая дешевая версия начинается от 529 тысяч рублей, а за самую дорогую, с бриллиантами и белым золотом, и вовсе придется выложить астрономическую сумму в 40 миллионов.

Победа. Специально к Дню победы в России выпустили «праздничный» iPhone 15 Pro — он стоит невероятно дорого

Впрочем, в самой компании считают предложенные сделки выгодными, ведь к моменту выхода нового айфона курс рубля может упасть.

Источник: hi-tech.mail.ru
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