Полмиллиона за айфон — в России открылись предзаказы на iPhone 16 Pro

Известная кастомными версиями iPhone российская компания Caviar открыла предзаказы на iPhone 16 Pro — смартфон, который еще даже не был официально презентован. Удивляет и цена — самая дешевая версия начинается от 529 тысяч рублей, а за самую дорогую, с бриллиантами и белым золотом, и вовсе придется выложить астрономическую сумму в 40 миллионов.

Впрочем, в самой компании считают предложенные сделки выгодными, ведь к моменту выхода нового айфона курс рубля может упасть.