Появились первые скриншоты и видео прототипа российской портативной консоли на операционной системе «Аврора» — на ней запустили Doom 3.

Занимается разработкой компания «Открытая мобильная платформа», и пока речь идет о достаточно ранних этапах — ОС тестируют на заказанном в Индонезии «железе» от компании Advan x Play.