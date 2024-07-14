Показали первую российскую консоль на Аврора ОС — она работает на иностранном «железе»
Появились первые скриншоты и видео прототипа российской портативной консоли на операционной системе «Аврора» — на ней запустили Doom 3.
Занимается разработкой компания «Открытая мобильная платформа», и пока речь идет о достаточно ранних этапах — ОС тестируют на заказанном в Индонезии «железе» от компании Advan x Play.
Начинка достаточно мощная — консоль работает на базе процессора Ryzen 7 7840U. Разумеется, даже примерные даты выпуска «портативки» неизвестны.
Источник: TG-канал Алексея Гладкова
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