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Сегодня, 15:15

Поисковики в России стали реже показывать YouTube

Богдан Виноградов
Корреспондент
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YouTube стал значительно реже появляться в выдаче поисковых сайтов для России — об этом сообщили «Известия». Согласно опубликованной изданием информации, теперь в ответ на связанные с видео запросы первым делом появляются RuTube, VK Видео и другие отечественные видеохостинги и онлайн-кинотеатры.

Техник. Провайдеры начали ускорять YouTube

По словам представителей «Яндекса», это результат работы алгоритмов, в которые не вносили никаких изменений. Google, VK и Роскомнадзор еще не ответили на аналогичные запросы «Известий».

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