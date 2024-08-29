Поисковики в России стали реже показывать YouTube

YouTube стал значительно реже появляться в выдаче поисковых сайтов для России — об этом сообщили «Известия». Согласно опубликованной изданием информации, теперь в ответ на связанные с видео запросы первым делом появляются RuTube, VK Видео и другие отечественные видеохостинги и онлайн-кинотеатры.

По словам представителей «Яндекса», это результат работы алгоритмов, в которые не вносили никаких изменений. Google, VK и Роскомнадзор еще не ответили на аналогичные запросы «Известий».