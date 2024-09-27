Discord в России оказался под угрозой полной блокировки

Популярный среди геймеров мессенджер Discord могут заблокировать на территории России уже в ближайшие дни, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на неназванный источник, который «знаком с ситуацией».

В сентябре многие пользователи столкнулись со сбоями в работе Discord. Тогда веб- и мобильная версии ресурса открывались только с помощью VPN. С тех пор Роскомнадзор вынес пять новых решений о нарушении законодательства со стороны Discord — они могут послужить основанием для блокировки мессенджера.

Само ведомство пока никак не прокомментировало ситуацию.