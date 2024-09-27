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Сегодня, 11:05

Discord в России оказался под угрозой полной блокировки

Евгения Воскресенская
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Популярный среди геймеров мессенджер Discord могут заблокировать на территории России уже в ближайшие дни, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на неназванный источник, который «знаком с ситуацией».

В сентябре многие пользователи столкнулись со сбоями в работе Discord. Тогда веб- и мобильная версии ресурса открывались только с помощью VPN. С тех пор Роскомнадзор вынес пять новых решений о нарушении законодательства со стороны Discord — они могут послужить основанием для блокировки мессенджера.

Обложка. В неполадках Discord виноватым может быть Роскомнадзор

Само ведомство пока никак не прокомментировало ситуацию.

Источник: Коммерсантъ
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