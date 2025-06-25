CyberPRO
25 июня, 12:10

PlayStation 6 находится в разработке, сообщила компания Sony

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
PlayStation 5 Pro Digital Edition.
Фото Sony

Работа над новой консолью стала текущим «ключевым проектом» Sony Interactive Entertainment.

На данный момент нет конкретной информации об аппаратных характеристиках PS6, однако Хидеаки Нисино сообщил, что компания не откажется от локального запуска игр — это связано с тем, что компания не может иметь «контроль над качеством сквозного сетевого соединения пользователя».

Конкретное время выпуска пока не определено, но, по сообщениям инсайдеров, консоль стоит ждать к 2028 году.

