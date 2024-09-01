PlayStation 5 Pro будет заметно дороже Xbox Series X

Появилась новая порция слухов и инсайдов о PlayStation 5 Pro. Согласно им, новая версия консоли все-таки получит вариант с дисководом. Но стоить он будет сразу на 200 долларов дороже Xbox Series X — 700 долларов.

Полностью цифровая «прошка» обойдется в 600 долларов. Мощность приставки должна составить 33,5 терафлопс — в целом, она окажется примерно на 45% мощнее предыдущей версии. Гораздо лучше будет работать и трассировка лучей.