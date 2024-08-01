Песков заявил, что каждый сам должен решить, какое приложение выбрать для обхода блокировки YouTube

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отказался советовать наиболее подходящий для граждан страны VPN. Отвечая на вопрос корреспондента издания Газета.ру, он заметил: «Нет, тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, много предложений на этот счет».

Также Песков не заметил проблем с YouTube — по его словам, «в телефоне работает нормально» и «все грузится».