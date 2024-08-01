Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 21:30

Песков заявил, что каждый сам должен решить, какое приложение выбрать для обхода блокировки YouTube

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Павел Волков, Известия

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отказался советовать наиболее подходящий для граждан страны VPN. Отвечая на вопрос корреспондента издания Газета.ру, он заметил: «Нет, тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, много предложений на этот счет».

Дмитрий Песков. Песков назвал бездоказательными обвинения в причастности России к диверсиям во Франции

Также Песков не заметил проблем с YouTube — по его словам, «в телефоне работает нормально» и «все грузится».

Источник: Газета.ру
8
Читайте также
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Франция жалуется на кибератаки в ходе Олимпиады-2024
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Показали цвета iPhone 16 Pro — их ожидалось больше
Новости
RSS RSS
Все новости