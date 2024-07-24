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Сегодня, 21:40

Песков считает, что нужно разблокировать Instagram* в России

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Дмитрий Песков.
Фото Павел Волков, Известия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился своей позицией о возвращении доступа к Instagram*.

Как сообщает РИА «Новости», Песков считает, что Россия должна использовать все информационные ресурсы для донесения своей позиции, поэтому доступ к Instagram стоит вернуть.

«Моя точка зрения — лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram*, но мы живем в такое время, когда нужны ограничения», — сказал Песков.

*Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

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