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Сегодня, 12:50

Первый взгляд на Nintendo Switch 2 — консоль стала больше

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В Интернете появились первые рендеры новой портативной консоли Nintendo. На них Switch 2 изображен в чехле — похоже, что он стал немного больше оригинального устройства и на нем появилась дополнительная кнопка.

Источник изображений, компания Dbrand, утверждает, что рендеры были созданы на основе 3D-сканов актуального устройства. Предположительно, Nintendo Switch 2 появится в продаже в первой половине следующего года, но официальной информации на этот счет еще нет.

Источник: DTF
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