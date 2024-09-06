Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первое сообщение после задержания и освобождения из-под стражи в Париже.

Основным посылом его сообщения было, что руководство Telegram старалось и старается взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Хотя данный баланс удерживать не просто.

«В прошлом месяце меня допрашивала полиция в течение 4 дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу понести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получили ответов от Telegram. Это было удивительно. (...)

Использование законов эпохи до появления смартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создание технологий само по себе достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами. (...)

Я надеюсь, что события августа сделают Telegram и всю индустрию социальных сетей более безопасными и сильными. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», — резюмировал Дуров.

24 августа Дуров был задержан правоохранительными органами Франции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Сообщалось, что миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции — у него есть паспорт этой страны. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

В среду, 28 августа, предпринимателя за залог в размере 5 миллионов евро отпустили из зала суда после заседания длительностью более 8 часов. Ему запрещено покидать территорию Франции.