Основатель «Флибусты» скончался от смертельной дозы лекарства

Прощаемся с легендой: основатель популярной пиратской библиотеки «Флибуста» скончался в результате эвтаназии. Об этом стало известно из его поста, который был опубликован уже после смерти. Ранее у автора библиотеки нашли неоперабельный рак мозга — чтобы избежать мучений, некто под ником Stiver решил принять несовместимую с жизнью дозу лекарства.

Эвтаназию сделали на территории Германии. Автор попросил опубликовать об этом пост, «если все пойдет по плану».