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Сегодня, 22:08

Основатель «Флибусты» скончался от смертельной дозы лекарства

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Прощаемся с легендой: основатель популярной пиратской библиотеки «Флибуста» скончался в результате эвтаназии. Об этом стало известно из его поста, который был опубликован уже после смерти. Ранее у автора библиотеки нашли неоперабельный рак мозга — чтобы избежать мучений, некто под ником Stiver решил принять несовместимую с жизнью дозу лекарства.

Флибуста. Закрытие онлайн-библиотеки «Флибуста» откладывается

Эвтаназию сделали на территории Германии. Автор попросил опубликовать об этом пост, «если все пойдет по плану».

Прощальный пост от автора «Флибусты».
Источник: Газета.Ru
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