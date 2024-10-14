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Сегодня, 13:49

Опасных детей предложили определять по друзьям в соцсетях

Евгения Воскресенская
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Ребенка, у которого меньше 100 друзей в соцсетях, можно рассматривать как угрозу для общества. Такая информация поступила в школы от национального антитеррористического комитета (НАК) в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях.

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НАК призвал учителей наблюдать за тем, на какие группы подписаны дети, каким контентом они интересуются и чем делятся сами. В частности, не связаны ли их посты с оружием или идеологией нацизма, фашизма и анархизма. Более невинные посты вроде «меня никто не понимает» или «меня игнорируют» также могут послужить маркером «опасного» ребенка.

В борьбе с опасными идеологиями лучше всего поможет пропаганда традиционных ценностей, считают в НАК.

Источник: Lenta.ru
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