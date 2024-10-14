Опасных детей предложили определять по друзьям в соцсетях

Ребенка, у которого меньше 100 друзей в соцсетях, можно рассматривать как угрозу для общества. Такая информация поступила в школы от национального антитеррористического комитета (НАК) в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях.

НАК призвал учителей наблюдать за тем, на какие группы подписаны дети, каким контентом они интересуются и чем делятся сами. В частности, не связаны ли их посты с оружием или идеологией нацизма, фашизма и анархизма. Более невинные посты вроде «меня никто не понимает» или «меня игнорируют» также могут послужить маркером «опасного» ребенка.

В борьбе с опасными идеологиями лучше всего поможет пропаганда традиционных ценностей, считают в НАК.