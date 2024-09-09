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Сегодня, 20:40

Объявлены цена и дата начала продаж AirPods 4

Евгения Воскресенская
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Apple представила новую версию своих наушников — AirPods 4. Ожидаемо, они стали меньше и тоньше, а дизайн стал удобнее — по крайней мере, так утверждается в презентации.

Станет лучше и звук — за это отвечают усовершенствованные динамики, расположение которых несколько изменилось.

Стоимость версии без активного шумоподавления составляет 129 долларов, а с ним — 179 долларов. Продажи начнутся 20 сентября, а предзаказы стартуют сразу после окончания презентации.

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