Объявлены цена и дата начала продаж AirPods 4

Apple представила новую версию своих наушников — AirPods 4. Ожидаемо, они стали меньше и тоньше, а дизайн стал удобнее — по крайней мере, так утверждается в презентации.

Станет лучше и звук — за это отвечают усовершенствованные динамики, расположение которых несколько изменилось.

Стоимость версии без активного шумоподавления составляет 129 долларов, а с ним — 179 долларов. Продажи начнутся 20 сентября, а предзаказы стартуют сразу после окончания презентации.