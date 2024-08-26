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Сегодня, 14:35

Обновление до iOS 18 замедлит работу почти всех iPhone

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

Владельцам iPhone лучше быть осторожнее с обновлением до iOS 18 — их устройство может замедлиться. Новая ОС оптимизирована под iPhone 16 и iPhone 15 Pro, и после ее установки более ранние версии смартфонов потеряют в производительности.

Apple. Apple рассылает приглашения с датой презентации iPhone 16

Бывший сотрудник компании Apple Тайлер Морган советует не злоупотреблять обновлением. Если владельца устраивает работа устройства, стоит оставить все как есть, иначе можно пожалеть о принятом решении.

Источник: Газета.Ru
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