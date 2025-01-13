NVIDIA RTX 5080 оказалась слабее, чем все думали

Мощность видеокарты NVIDIA RTX 5080 разочаровала многих из тех, кто ждал новинок от NVIDIA. Внимательные пользователи посчитали, что при прохождении одних и тех же тестов прирост производительности составляет всего лишь 17-18 процентов по сравнению с RTX 4080 — не очень много, особенно если учитывать возросшие требования карты.

Впрочем, кое-кто замечает, что производительность RTX 5080 может улучшиться с появлением новых драйверов. Кроме того, мультикадровая генерация может значительно изменить картину в лучшую сторону.