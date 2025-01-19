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Сегодня, 20:40

NVIDIA GTX 1060 не потянула большинство современных игр

Евгения Воскресенская
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Фото NVIDIA

Автор YouTube-канала Testing Games решил протестировать видеокарту NVIDIA GTX 1060 на современных играх. «Подопытными кроликами» стали крупные проекты, среди которых Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle, S.T.A.L.K.E.R. 2, Alan Wake 2, Black Myth Wukong, Assassin's Creed Mirage, Warhammer 40,000: Space Marine 2.

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Нельзя сказать, что «старушка» с честью выдержала испытание: в разрешении 1080p она не смогла обеспечить комфортные 60 FPS, в большинстве случаев ограничившись скромными 20-30 FPS.

Впрочем, стоит сделать скидку на возраст — видеокарта вышла почти 10 лет назад, так что получившийся результат вряд ли для кого-то станет неожиданностью.

Источник: CHIP
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