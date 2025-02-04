Новый вирус притворяется нейросетью и крадет пароли с айфонов

На iOS и Andrоid появился опасный троянский вирус. Об этом россиян предупредили в «Лаборатории Касперского».

Новый вирус маскируется под популярные приложения: мессенджеры, сервисы доставки еды и даже нейросети. Всего сотрудники «Лаборатории Касперского» насчитали 20 таких приложений в App Store и Google Play. Одним из них оказалась нейросеть DeepSeek. Ее «злой двойник» называется DeapSeak — перепутать с оригиналом не так уж и сложно.

Вредоносное ПО запрашивает доступ к картинкам и сканирует их в поисках секретной информации, включая пароли и паспортные данные.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Пузан отметил, что новый вирус разрушает прежние представления о безопасности App Store — раньше подобной интеграции вредоносного ПО на айфонах не наблюдалось.