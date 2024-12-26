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Сегодня, 14:30

Новый китайский телефон вышел с дизайном от «Порше»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Honor

В Китае начались продажи Honor Magic 7 RSR Porsche Design — элитного смартфона от бывшего дочернего предприятия Huawei. Устройство отличается оригинальным дизайном, напоминающем об автомобильной марке «Порше», но этим список достоинств не ограничивается.

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На Magic 7 RSR поставили мощное железо (Snapdragon 8 Elite, 24 гигабайта оперативной памяти в максимальной версии), отличный экран и, как утверждают производители, первый мобильный телеобъектив со стократным зумом. Отдать за это удовольствие в самом полном варианте придется 1230 долларов (примерно 123 тысячи рублей по текущему курсу).

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