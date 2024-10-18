Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 18:26

Новый гаджет от Xiaomi заставит ваш дом благоухать

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Xiaomi

Xiaomi решила выпустить на рынок еще один «умный» гаджет. На этот раз пришла очередь аромадиффузора — он не только считывает присутствие людей в помещении, но и самостоятельно настраивает интенсивность аромата. Если в комнате никого не обнаружится, гаджет просто прекратит распыление жидкости.

Подключившись к устройству через мобильное приложение, можно установить режим его работы: интенсивность и время распыления. Гаджет оснащен довольно мощным аккумулятором, который позволяет функционировать без подзарядки до 50 дней. Устройство от Xiaomi получилось компактным и легким. Его габариты составили 74х74х122 мм, а вес всего 293 грамма.

Fast Charge. У Xiaomi появилась настольная розетка с 4 USB-портами за 1800 рублей

Пока устройство продается на китайском рынке и стоит около 2000 рублей. Когда оно доберется до России, неизвестно.

Источник: hi-tech.mail.ru
Читайте также
Подозреваемого в срыве Олимпиады россиянина перевели под домашний арест во Франции
Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных ВСУ
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
Оставленному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Трапищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Популярное видео
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости