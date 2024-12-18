Новые видеокарты от NVIDIA будут обладать невиданной ранее особенностью

Благодаря ошибке сайта Inno3D особенности новых видеокарт NVIDIA 50-й серии стали известны раньше времени. Как и ожидалось, видеокарты будут поддерживать улучшенный апскейлинг и рейтрейсинг и использовать ИИ.

Но в списке есть и совсем непонятная особенность — «Нейронный рендер». Он описывается как «революция в области того, как обрабатывается и отображается графика». Скорее всего мы узнаем, что это такое, уже скоро — на выставке CES 2025 в начале января.