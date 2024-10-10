Новые MacBook выложили на Авито за 720 тысяч рублей — анонса от Apple еще не было

MacBook Pro на базе процессора M4 оказался на российском рынке аж за месяц выхода. На крупнейшем сайте-агрегаторе Авито можно было увидеть объявление о продаже ноутбука — сейчас оно заблокировано. За такой эксклюзив потенциального покупателя попросили выложить немалую сумму — 720 000 рублей.

Новинку продавал проверенный интернет-магазин с высоким рейтингом и отзывами, однако с подобными покупками все равно следует быть осторожнее. Возможно, партию украли со склада в Китае, а компания Apple славится тем, что блокирует такие устройства.