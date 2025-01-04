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Nintendo Switch 2 сравнится по мощности с PlayStation 4 Pro

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Reddit

В Интернете появились интересные слухи насчет Nintendo Switch 2. Если верить инсайдеру под ником NecroFelipe, то новая консоль Nintendo по характеристикам будет соответствовать PlayStation 4 Pro и Xbox One X, или даже немного обгонять их.

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По его словам, особенно хорошо раскрыть потенциал Switch 2 получится в режиме подключения к внешнему дисплею, с поддержкой DLSS. Впрочем, в Интернете к этой «утечке» отнеслись скептично — NecroFelipe не славится безупречной репутацией.

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