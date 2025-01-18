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Сегодня, 13:10

Nintendo Switch 2 не понравилась инвесторам — акции компании подешевели

Евгения Воскресенская
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Фото Nintendo

Акции японской Nintendo упали на 7%, после того как на суд общественности была представлена Switch 2. Это продиктовано разочарованием, которое испытали не только обычные игроки, но и инвесторы компании.

Nintendo Switch 2. Nintendo показала Switch 2

Аналитики посчитали, что прохладный прием связан с тем, насколько предсказуемой получилась Switch 2 — консоль полностью соответствовала утечкам. Многие полагают, что устройство практически копирует предыдущую модель и, по сути, не вносит существенных изменений в игровой процесс.

Источник: iXBT
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