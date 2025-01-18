Nintendo Switch 2 не понравилась инвесторам — акции компании подешевели

Акции японской Nintendo упали на 7%, после того как на суд общественности была представлена Switch 2. Это продиктовано разочарованием, которое испытали не только обычные игроки, но и инвесторы компании.

Аналитики посчитали, что прохладный прием связан с тем, насколько предсказуемой получилась Switch 2 — консоль полностью соответствовала утечкам. Многие полагают, что устройство практически копирует предыдущую модель и, по сути, не вносит существенных изменений в игровой процесс.