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Сегодня, 16:40

Nintendo показала Switch 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Nintendo

Nintendo выпустила ролик, в котором показала свою следующую консоль. Судя по видео, Switch 2 оборудована съемными контроллерами Joy-Con, которые теперь крепятся с помощью магнитов.

Фото Nintendo

Известно, что новая модель получила обратную совместимость с играми для первой Switch. Впрочем, некоторые их них будут недоступны для Switch 2 — какие именно, пока не уточняется.

Фото Nintendo

Более детально о новом устройстве расскажут на презентации 2 апреля 2025 года — в продажу оно поступит позже в этом же году.

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