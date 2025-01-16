Nintendo показала Switch 2

Nintendo выпустила ролик, в котором показала свою следующую консоль. Судя по видео, Switch 2 оборудована съемными контроллерами Joy-Con, которые теперь крепятся с помощью магнитов.

Фото Nintendo

Известно, что новая модель получила обратную совместимость с играми для первой Switch. Впрочем, некоторые их них будут недоступны для Switch 2 — какие именно, пока не уточняется.

Фото Nintendo

Более детально о новом устройстве расскажут на презентации 2 апреля 2025 года — в продажу оно поступит позже в этом же году.