Nintendo показала Switch 2
Nintendo выпустила ролик, в котором показала свою следующую консоль. Судя по видео, Switch 2 оборудована съемными контроллерами Joy-Con, которые теперь крепятся с помощью магнитов.
Фото Nintendo
Известно, что новая модель получила обратную совместимость с играми для первой Switch. Впрочем, некоторые их них будут недоступны для Switch 2 — какие именно, пока не уточняется.
Фото Nintendo
Более детально о новом устройстве расскажут на презентации 2 апреля 2025 года — в продажу оно поступит позже в этом же году.
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