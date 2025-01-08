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Сегодня, 14:25

Не в каждый корпус влезет: интернет впечатлился размерами NVIDIA GeForce RTX 5090 от ASUS

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В интернете появилось видео NVIDIA RTX 5090 от Asus ROG, и размеры новой видеокарты действительно поражают.Она выглядит огромной даже в руках взрослого мужчины. Похоже, желающим купить RTX 5090 стоит как следует задуматься над объемами корпуса своего компьютера.

Cyberpunk 2077 запустили на&nbsp;GeForce RTX 5090. Cyberpunk 2077 оказалась не по зубам флагманской GeForce RTX 5090

Новые флагманские видеокарты NVIDIA поступят в продажу уже 30 января — за самую мощную модель придется отдать не меньше 2 тысяч долларов (~210 тысяч рублей).

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