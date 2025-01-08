Не в каждый корпус влезет: интернет впечатлился размерами NVIDIA GeForce RTX 5090 от ASUS

В интернете появилось видео NVIDIA RTX 5090 от Asus ROG, и размеры новой видеокарты действительно поражают. Она выглядит огромной даже в руках взрослого мужчины. Похоже, желающим купить RTX 5090 стоит как следует задуматься над объемами корпуса своего компьютера.

Новые флагманские видеокарты NVIDIA поступят в продажу уже 30 января — за самую мощную модель придется отдать не меньше 2 тысяч долларов (~210 тысяч рублей).