Не только YouTube: в России могут начаться проблемы и с Android

Антон Горелкин, депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, оставил любопытный пост в своем телеграм-канале. По мнению депутата, рано или поздно оборудование Google (в частности, кэширующие серверы) на узлах российских операторов выйдет из строя, ведь корпорация не имеет права работать с контрагентами из РФ из-за санкций.

А это может сказаться не только на работе YouTube, но и на стабильности работы смартфонов с ОС Android, также использующей серверы Google.