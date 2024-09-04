Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 22:35

Названы претенденты на «Слово года» — среди них «тапать», «альтушка» и «скуф»

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На международной книжной ярмарке в Москве представили претендентов на премию «Слово года». Отбор велся на основании нескольких критериев: популярность, актуальность и влияние на общественность.

В топ-5 попали «альтушка», «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер». Если заглянуть в полный список, то можно увидеть такие слова, как «душный», «иноагент», «мир», «скуф», «СВО» и «тапать».

Листинг. Сколько выплатят разработчики Hamster Kombat игрокам после листинга

Появление последнего неудивительно, учитывая всеобщее помешательство на популярном кликере. Это слово происходит от английского to tap т.е. «нажимать, стучать» и означает «нажимать на экран телефона».

Слова «альтушка» и «скуф» — яркие представители молодежного сленга. В первом случае речь идет о девушке, которая пытается выделиться из толпы, а во втором — о страдающем от лишнего веса мужчине, которому за 30 лет.

Источник: РБК
Читайте также
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
Овечкин улетел из России в США
Путин дал старт трем новым предприятиям на Дальнем Востоке
Дуплетом за 10 секунд, чемпионская погоня и кубок у Радулова. Что произошло в матче «Металлург» - «Локомотив»
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Курской области
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости