Названы претенденты на «Слово года» — среди них «тапать», «альтушка» и «скуф»

На международной книжной ярмарке в Москве представили претендентов на премию «Слово года». Отбор велся на основании нескольких критериев: популярность, актуальность и влияние на общественность.

В топ-5 попали «альтушка», «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер». Если заглянуть в полный список, то можно увидеть такие слова, как «душный», «иноагент», «мир», «скуф», «СВО» и «тапать».

Появление последнего неудивительно, учитывая всеобщее помешательство на популярном кликере. Это слово происходит от английского to tap т.е. «нажимать, стучать» и означает «нажимать на экран телефона».

Слова «альтушка» и «скуф» — яркие представители молодежного сленга. В первом случае речь идет о девушке, которая пытается выделиться из толпы, а во втором — о страдающем от лишнего веса мужчине, которому за 30 лет.