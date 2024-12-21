Названы лучшие смартфоны 2024 года — iPhone не победил
Известный зарубежный техноблогер MKBHD составил список лучших смартфонов уходящего года.
Лучший смартфон 2024 года и лучший большой смартфон
Фото Marques Brownlee
Samsung Galaxy S24 Ultra
Лучший бюджетный смартфон
Фото Marques Brownlee
Nothing Phone 2a
Лучший компактный смартфон
iPhone 16
Лучший камерофон
Фото Marques Brownlee
iPhone 16 Pro
Лучший автономный смартфон
Фото Marques Brownlee
RedMagic 10 Pro
Смартфон с лучшим дизайном
Фото Marques Brownlee
Huawei Mate XT
Лучший складной смартфон и самый улучшенный смартфон
Фото Marques Brownlee
Google Pixel 9 Pro Fold
Худший смартфон года
Фото Marques Brownlee
Asus Zenfone 11 Ultra
Как видно, мимо iPhone 16 прошла главная номинация. Зато его похвалили за хорошую камеру и небольшие размеры.
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