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Сегодня, 21:45

Названы лучшие смартфоны 2024 года — iPhone не победил

Евгения Воскресенская
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Фото Marques Brownlee

Известный зарубежный техноблогер MKBHD составил список лучших смартфонов уходящего года.

Лучший смартфон 2024 года и лучший большой смартфон

Фото Marques Brownlee

Samsung Galaxy S24 Ultra

Лучший бюджетный смартфон

Фото Marques Brownlee

Nothing Phone 2a

Лучший компактный смартфон

iPhone 16

Лучший камерофон

Фото Marques Brownlee

iPhone 16 Pro

Лучший автономный смартфон

Фото Marques Brownlee

RedMagic 10 Pro

Смартфон с лучшим дизайном

Фото Marques Brownlee

Huawei Mate XT

Лучший складной смартфон и самый улучшенный смартфон

Фото Marques Brownlee

Google Pixel 9 Pro Fold

Худший смартфон года

Фото Marques Brownlee

Asus Zenfone 11 Ultra

Как видно, мимо iPhone 16 прошла главная номинация. Зато его похвалили за хорошую камеру и небольшие размеры.

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